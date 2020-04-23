Американские СМИ оценили помощь Путина Европе в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин помогает Европе бороться с пандемией коронавируса. Российская помощь спасла сотни или даже тысячи человеческих жизней, пишет американское издание Fort Russ News.

22 марта Россия направила в Италию первые самолеты с помощью. Это было «неожиданным и неочевидным» действием, пишет издание. На Аппенины отправились военные медики, а также маски, аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, тесты на коронавирус.

На момент отправки российских самолетов ситуация в Италии выглядела катастрофической. При этом Рим остался с бедой фактически один на один, не получая помощи от соседей, а некоторые страны, которые по идее должны испытывать с Италией европейскую солидарность, экспроприировали маски и респираторы, направленные в самые пострадавшие регионы. Еврокомиссия принесла за этот случай извинения, но это не делает ситуацию лучше, отмечает газета.

«И вдруг Россия в лице Путина оказывает помощь страдающему населению Италии, при этом не ожидая ничего взамен», — говорится в статье. Российские специалисты работают в эпицентре эпидемии в Бергамо и добиваются хороших результатов. Это звучит как пропаганда, но подтверждается фактами, отмечает автор статьи.

Позже Россия также оказала помощь Сербии.

Политические выгоды российского лидера от «реального, а не виртуального сострадания» не очевидны, говорится в статье. Вряд ли этот поступок в одно мгновение изменит отношение к России, но «нет ничего плохого в простом «spasibo». При этом стоит задуматься, так ли крепка европейская солидарность, пишет газета.