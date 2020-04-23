Мэры итальянских городов поблагодарили российских военных

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции пансионатов для пожилых людей в итальянской провинции Брешиа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Мэры городов Ордзинуови и Орцивекки поблагодарили российских военнослужащих и отметили важность работы российских специалистов по борьбе с распространением коронавируса.

Джанлуиджи Стурла, мэр города Орцивекки лично встретился с россиянами.

«Мы видели какую важную помощь вы оказали в провинции Бергамо и благодарны вам за то, что прибыли к нам. Мы говорим вам спасибо не только за то, что помогаете нашей провинции, но и за всё, что вы делаете для Италии», — отметил градоначальник.

Минобороны России сообщили, что военные провели дезинфекцию в трех пансионатов городов Ордзинуови, Орцивекки и Барбарига.

16 апреля итальянские врачи поблагодарили медиков из России за помощь в борьбе с коронавирусом в Бергамо — одном из эпицентров распространения болезни в Италии.

2 апреля российский вирусолог Александр Семёнов рассказал, что в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам из РФ борщ. Однако подарок итальянских поваров вызвал споры и возмущение украинцев в соцсетях.