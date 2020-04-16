Итальянские врачи поблагодарили российских коллег за помощь

Итальянские врачи поблагодарили медиков из России за помощь в борьбе с коронавирусом в Бергамо — одном из эпицентров распространения болезни в Италии.

По словам главврача госпиталя Оливьеро Валоти, деятельность российских специалистов очень эффективна.

«Больные, которых мы передали под их опеку, — это достаточно сложные пациенты, и работа проводится безупречно», — цитирует его 16 апреля «РИА Новости».

Валоти добавил, что сейчас на дежурство назначаются даже российские врачи общего профиля, не специализирующиеся на интенсивной терапии, но они также успешно справляются.

По словам медика, под опеку врачам из РФ передадут и менее сложных пациентов.

Также слова благодарности выразил один из волонтеров госпиталя Лука Карневали. Он отметил, что с российскими врачами очень легко работать, а также поблагодарил Москву за медоборудование и средства защиты.

2 апреля российский вирусолог Александр Семёнов рассказал, что в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам из РФ борщ.

Однако подарок итальянских поваров вызвал споры и возмущение украинцев в соцсетях.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных медиков, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.