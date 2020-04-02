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Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

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Фото: Global Look Press/Andrey Turusov
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Подарок итальянских поваров медикам из России вызвал споры и возмущение украинцев в соцсетях.

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Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.

«Свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне был очень вкусным. Мы все соскучились по домашней еде, супа хотелось всем», — отметил он.

Пост не обошли стороной пользователи с Украины, которые начали отстаивать украинское происхождение борща.

«Какой троллинг и неуважение. Вместо щей итальянцы решили порадовать русских киевским борщом», — написал Pavlo Manugevych.

«Флаг не тот поставили», — отметил Владимир Кондратюк.

Некоторые украинцы также опубликовали свой национальный флаг и заверили, что русских врачей решили накормить украинскими блюдами.

Русскоязычные же комментаторы иронично отреагировали на выпады жителей соседней страны.

«С каких это пор борщ киевский?» — поинтересовалась Viktoriya Povtoreyko.

«С 2014 года, старинная легенда берет свое начало с Майдана», — пошутила в ответ Марина Ныкытенко.

«Люди, при чём здесь уточненные рецепты или национальное происхождение блюда? Здесь порыв, великодушный и благодарный, сделать приятное тем, кто помогает», — добавила Ольга Сидорчук.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.

Российские специалисты уже помогли обработать почти 20 домов престарелых и пансионатов. Благодарные итальянцы встречали их аплодисментами.

Согласно данным ресурса Worldometers, ко 2 апреля в Италии заразились COVID-19 более 115 тыс. человек, скончались почти 14 тыс.

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