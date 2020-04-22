Экс-глава гоночной команды Ferrari стал водителем скорой помощи

Бывший глава гоночной команды «Формулы-1» Ferrari Маурицио Арривабене стал водителем скорой помощи, чтобы помочь медицинским службам Италии. Об этом сообщает газета Euro Weekly News со ссылкой на источник в «Формуле-1» 21 апреля.

По словам собеседника издания, спортивный руководитель никому не рассказывал о своей помощи медицинских работникам.

Отмечается, что с начала эпидемии в Италии волонтером в медслужбах Милана работает директор автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола.

Согласно данным портала Worldometer на 22 апреля, в Италии зарегистрировано 183,957 инфицированных коронавирусом, 24,648 пациентов умерли и 51,600 — вылечились.

Ранее 20 апреля в Национальной обсерватории здравоохранения Италии сообщили, что эпидемия коронавируса в этой стране может завершиться к концу июня.

Италия закрылась на карантин с 10 марта. В государстве запретили все массовые мероприятия и торжества. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры не работают.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции 10 апреля продлил режим карантина до 3 мая.