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В Италии спрогнозировали сроки окончания эпидемии коронавируса

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Эпидемия коронавируса в Италии может завершиться к концу июня. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на Национальную обсерваторию здравоохранения.

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Согласно карте распространения коронавирусной инфекции, последними к нулевому уровню заражения придут северная область Ломбардия и центральная Марке. Это, как предполагают ученые, случится не раньше конца июня. Ожидается, что первыми — уже в апреле — могут выйти из эпидемии регионы Умбрия и Базиликата. В столичной области Лацио этот срок ориентировочно установлен на 12 мая.

«Обсерватория провела анализ с целью определения не точной даты [окончания эпидемии], а даты, с которой вряд ли стоит ожидать появления новых инфекций», — сказал директор обсерватории Алессандро Солипака.

Он отметил, что в Ломбардии, где произошел первый случай заболевания, стоит ожидать прекращение появления новых случаев заболевания к 28 июня, а в регионе Марке — не раньше 27 июня.

«Фактически для обоих регионов тенденция к снижению особенно медленная», — добавил Солипака.

С 10 марта Италия закрылась на карантин. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий и торжеств. Музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры перестали работать.

10 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции заявил о продлении в стране режима карантина до 3 мая.

Вместе с тем на минувшей неделе некоторые магазины детских товаров, книжные и парфюмерные открылись в ряде областей страны в соответствии с правительственным декретом.

По данным Worldometer на 20 апреля, в Италии зафиксировано 178,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 23,7 тыс. пациентов скончались, 47 тыс. человек выздоровели.

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