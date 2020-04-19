СМИ подсчитали убытки Италии от отмены спортивных турниров

Из-за приостановки проведения спортивных чемпионатов на фоне пандемии коронавируса Италия может потерять порядка €60 млн. Об этом 19 апреля пишет Sportando со ссылкой на исследование газеты Corriere dello Sport.

По оценкам издания, в отмененных спортивных мероприятиях должны были быть задействованы более 14 млн человек, среди них — спортсмены, менеджеры, официальные лица и другие.

Сильнее всего на экономике страны скажется отмена национального чемпионата по баскетболу. Отмечается, что ожидаемая потеря в €60 млн составляет 3,8% ВВП Италии.

По данным Worldometer на 19 апреля, всего в Италии коронавирус диагностирован у свыше 175 тыс. человек, скончались 23 тыс. пациентов. Таким образом, республика занимает третье вместо в мире по числу заразившихся, уступая Испании (195 тыс.) и США (738 тыс.).

14 апреля местные СМИ сообщили, что в некоторых областях страны начали открываться магазины детских товаров, книжные и парфюмерные. При этом возобновление работы происходит в соответствии со всеми требованиями безопасности.

Однако большая часть страны по-прежнему находится на карантине, который был введен итальянскими властями 10 марта и продлен до 3 мая.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире зафиксировано свыше 2,3 млн случаев заражения и 160 тыс. летальных исходов.