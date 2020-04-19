Код в храм: священники просят добавить посещение церквей в электронные пропуска

Служители церкви просят добавить возможность поездки в храм в электронные пропуска, введенные для жителей Москвы и области. По мнению священников, это вряд ли повлияет на эпидемиологическую обстановку в России. Тем временем на Пасху — к утру воскресенья 19 апреля — в РФ вновь резко выросло число зараженных коронавирусом нового типа: за сутки заболели еще 6060 человек. Эксперты отмечают, что карантинные меры необходимо ужесточать. При этом одним из самых болезненных ограничений для граждан стал именно запрет на посещение храмов в пасхальное воскресенье. Службы прошли за закрытыми дверями, прихожане смотрели их ТВ-трансляции.

Широкими шагами

Надежды увидеть спад числа зараженных на неделе с 13 по 19 апреля не оправдались. Вместо этого эпидемиологи наблюдают большой рост больных с подтвержденным COVID-19. По мнению экспертов, это связано с мягкими карантинными мерами и резким увеличением возможностей тестирования. За последние сутки в России подтверждено рекордное количество — 6060 — новых случаев заражения. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране составило 42 853 человека.

Код в храм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Больше половины от количества новых носителей SARS-CoV-2 выявлено в Москве. На данный момент их число составляет 3570. В топ-5 прироста официально зарегистрированных случаев за сутки входит также Московская область (709 человек), Петербург (114), Архангельская область (68) и Республика Мордовия (60).

Дневной прирост летальных исходов в России составил 48 случаев, 28 из которых — в Москве.

— Несомненно, России нужен более жесткий карантин, — считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — И всё же нельзя сказать, что принятые меры совсем не работают. Если бы мы имели возможность с самого начала, допустим уже с января, тестировать абсолютно всех и каждый день, я уверен, то мы бы заметили, что ежедневный прирост количества зараженных уже замедлился, а может быть, и вышел на плато. Однако мы тестируем только людей с ярко выраженными симптомами.

С вирусологом согласен и директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников. Он напоминает, что в период с 9 по 16 апреля среднесуточный прирост к числу инфицированных в России составлял 16,9%. Если же взять статистику с 12 по 19 апреля, это число уже равно 15,4%.

— Следует отметить, что темпы роста количества новых больных замедляются, хотя и не так быстро и устойчиво, как на той же стадии у других стран, — сообщил аналитик. — При экспоненциальном росте количества больных, как это было на протяжении нескольких недель, не стоит ожидать мгновенного спада. Но замедление наблюдается, и если говорить про Москву, есть надежда на то, что скоро здесь темпы прироста опустятся ниже символического рубежа в 10%. Конечно, это всё равно много. Выше, чем в Европе, США или Турции, но свет в конце тоннеля виден.

Тестирование плюс

Конечно, специалистов беспокоит тот факт, что снижение числа инфицированных происходит медленнее, чем в других странах. Однако следует учитывать, что речь идет не только про заболевших людей, но и про выявленных носителей. А их в связи с запуском большого количества лабораторий обнаруживают на порядки больше, чем, например, в прошлом месяце.

Код в храм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Те девять лабораторий, которые были развернуты в Москве, только сейчас включились в тестирование на полную мощность, — отметил Павел Волчков. — Туда купили большие роботизированные станции для выделения РНК из образцов. Это позволило увеличить пропускную способность только одной из этих лабораторий примерно в десять раз. В дело включились и коммерческие лаборатории. Сейчас через них проходят тысячи людей.

Кроме этого, в России фаза привозных случаев полностью сменилась на передачу инфекции внутри страны. Болезнь успела широко распространиться, в том числе могла проникнуть в места, где самоизоляция еще не была введена.

— Крупнейший очаг распространения коронавируса в России — это Москва, — пояснил Борис Овчинников. — И сейчас активно идет волна из столицы в регионы.

Безусловно, введенные ограничения помогают, считает эксперт. Это приводит к затягиванию пика заболеваемости и позволяет развертывать дополнительное количество инфекционных коек. И несмотря на то что сейчас у обывателей складывается ощущение неэффективности карантинных мер, без них было бы еще хуже.

На данный момент Россия остается на десятом месте по общему количеству зараженных. На первом месте по-прежнему США.

Онлайн-Пасха

В Москве с понедельника будет продлен режим самоизоляции. Столичные власти ввели эту меру до 1 мая в связи с ростом заболеваемости. Однако масочный режим в городе устанавливать не собираются. На период ограничений попал важнейший христианский праздник — Пасха. Православные встречали ее в ночь на 19 апреля. И большинство прихожан впервые за много лет не пошли в этот день в храмы.

Код в храм Во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя Фото: Patriarchal Press Service/Oleg Varov/Handout via REUTERS

Президент России Владимир Путин, обратившись с поздравлениями к верующим, отметил, что на фоне ситуации с коронавирусом в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Однако, по словам президента, «ситуация находится под полным контролем», «все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно», в борьбе с коронавирусом страна работает на опережение.

Владимир Путин подчеркнул, что «сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру».

— У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью, — отметил в поздравлении президент.

Опрошенные «Известиями» священнослужители отметили, что такого странного праздника никто не забудет.

— В храме преподобного Серафима Саровского богослужения прошли с соблюдением регламента, предписанного санитарным врачом: на церемонии присутствовали только священнослужители и церковные сотрудники. Но чтобы служба была более эмоциональной, мы организовали конференцию в приложении Zoom. И эту трансляцию посмотрели порядка 850 человек не только из Москвы и России, но и из Италии, Канады и других стран, — рассказал «Известиям» настоятель храма, протоиерей Максим Козлов.

Священнослужители выразили надежду, что в скором времени храмы снова станут доступными для прихожан или их хотя бы разрешать посещать по пропускам.

— Хотелось, чтобы посещение храмов было организовано, как и в других странах, оказавшихся в такой же ситуации. На предстоящей неделе, например, прихожане могли бы приходить между богослужениями не группами, а по одному-два человека. Церковь готова и к соблюдению дистанции и дезинфекции, — отметил Максим Козлов. — Проведение предстоящей пасхальной недели сейчас ключевой вопрос. Необходимо, чтобы люди имели возможность причаститься. Можно организовать посещение храмов не в богослужебное время, по предварительно составленному графику.

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ Владимир Вигилянский очень негативно оценил действия полиции и столичных властей в отношении церквей.

— Полиция перетянула входы в храмы Москвы сигнальными лентами, которыми обычно обозначают место преступления. Вместо того чтобы ловить бандитов, наряды стояли у церквей с целью предотвратить «преступление» — посещение службы, — сказал «Известиям» священник. — Я не видел ни одного полицейского ни в одним из супермаркетов, ни на строительных площадках. Но зато они собрались у храмов. Такое отношение к верующим недопустимо.

Маски по желанию

В субботу, 18 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все меры, введенные с 13 апреля, продлеваются до 1 мая.

Код в храм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В частности, с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен, говорится в заявлении столичного градоначальника.

В оперативном штабе Москвы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции пояснили «Известиям», что решение о продлении пропускного режима связано с ростом заболеваемости в городе, хотя это происходит и не по худшему сценарию.

Там также отметили, что введение обязательного масочного режима, как это сделали в Татарстане, в столице не обсуждается.

По сведениям оперштаба, неделю назад московские медучреждения работали на пределе, а сейчас перешли в более стабильный режим. Эффект сглаживания, недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут.

Кроме того, в оперштабе отметили: уменьшение пассажиропотока в общественном транспорте говорит о том, что москвичи стали более ответственно относиться к рекомендациям и большинство из горожан соблюдают режим самоизоляции. А дороги в столице теперь на 85% свободнее, чем месяц назад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем заявил: вспышка заболеваемости в стране на этой неделе показала, что плато еще не достигнуто, а значит, потребуются новые решения.