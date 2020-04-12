Отслуженный покой: как прошли последние богослужения перед карантином

С понедельника, 13 апреля, церкви как минимум на неделю закроют двери для прихожан. В воскресенье московские храмы провели последние службы перед началом режима строгой самоизоляции. По словам настоятелей, распространение коронавируса уже основательно «проредило» приходы – богослужения и без введения новых мер контроля собирали в четыре-пять раз меньше верующих. Однако санитарный врач города рекомендовал с понедельника перейти на режим служб без прихожан. На карантинную неделю в 2020 году попал один из главных христианских праздников - Пасха.

«Ладно, хоть не развернули»

У Даниловского монастыря дежурит наряд полиции: двое пропускают прихожан через металлические рамки и досматривают сумки, еще четверо осматривают территорию, но от входа далеко не отходят. Все в масках. Вопросов не задают. Интересуюсь, правда ли сегодня последний день для посещения церквей и можно ли прийти завтра.

- Не знаю, - неохотно пожимает плечами один из полицейских, - Наверное, можно.

Поодаль кучкуются дружинники – их легко опознать по красным повязкам на предплечьях. Остановить и спросить меня, зачем я пришла, никто не рвется, и я вслед за молодой парой иду к Большому собору. В 8 утра там начнется Божественная литургия.

- Мама сказала, что на этой неделе кого-то остановили и отправили домой, - говорит девушка с веткой вербы в руках своему спутнику, - Ладно, хоть нас не развернули.

Несмотря на режим самоизоляции, люди в храме все же есть. Несколько человек даже привели детей, а вот пожилых не видно – на первый взгляд, среди прихожан нет никого старше 50 лет. Лишь немногие из верующих в масках, не больше десяти человек. Зато антисептиком у дверей воспользовался каждый, да и социальную дистанцию все стараются соблюдать.

- Нет, сегодня народа не много, - отвечает на мой вопрос служка. - Вы сами посмотрите: сегодня большой праздник, Вербное воскресенье, а у нас полупусто. Обычно раз в пять больше людей бывает.

Отслуженный покой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Пришедшие в ожидании службы тихо переговариваются между собой: сообщают новости, рассказывают о планах на Пасху, но основная тема - коронавирус.

- Сказали, что владыка болеет, - сообщает женщина средних лет соседке.

- Что, тем самым? – ужасается та.

- Да нет, Господь упаси, бронхит, говорят, - отвечает прихожанка и уточняет. - Тоже ничего хорошего, конечно.

Уточняю у сотрудников монастыря, кто сегодня служит. Говорят, архимандрит Андрей. Когда он начинает каждение, разговоры смолкают. Литургия проходит в тишине – лишь молитва разносится под каменными сводами. По ее окончании буквально за пару минут храм пустеет – прихожане с освященной вербой покидают здание: прощаются, желают друг другу здоровья, поздравляют с праздником и делятся советами по использованию вербных почек.

- Моя сноха в том году так болела, а как съела штучку - буквально за неделю на ноги встала, - рассказывает одна из них.

Полиции у храма, к 10 часам, кажется, стало больше.

«Людей в три-четыре раза меньше»

В субботу, 11 апреля, на сайте Русской православной церкви (РПЦ) появилось циркулярное письмо первого викария Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополита Воскресенского Дионисия. В нем говорится, что согласно предписанию главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, с понедельника, 13 апреля, храмы должны закрыть свои двери для прихожан. Позже, 12 апреля, патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору.

Отслуженный покой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

- Святейший патриарх уже неоднократно обращался к верующим с просьбой молиться в это сложное время дома, чтобы остановить распространение вируса. Это очень серьезное испытание, и к нему нужно относиться, как к особому подвигу, - сказал «Известиям» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, - Какое-то число людей все равно продолжало ходить в храмы. Однако вчера был получено жесткое предписание главного санитарного врача Москвы о том, что в связи с ухудшением ситуации с 13 апреля следует совершать службы без прихожан. Оно будет выполнено. То есть сегодня в столице службы в последний раз ведутся при открытых дверях.

По его словам, некоторые люди уже в воскресенье жаловались, что их оштрафовали за приход на службу в московский храм.

- Если это достоверная информация, то она вызывает недоумение, ведь пока жесткие ограничения распространяются только на отдельные категории граждан, - отметил Владимир Легойда.

В сети, действительно, циркулируют несколько историй о штрафах за попытки посетить службу. Один из таких случаев, по предварительным данным, произошел на Ленинградском шоссе – полицейские составили протокол административного нарушения на верующих, шедших в собор на Вербное воскресенье.

Сами священнослужители скорбят из-за сложившейся ситуации, но предписания выполнять обязуются.

- Церковь наша готовилась к этой ситуации. Незадолго до этого был выпущен циркуляр, в котором предписывалось, как можно пережить эти дни – меры про социальную дистанцию, например. Многие храмы уже были размечены для нахождения людей на правильной дистанции друг от друга, во многих есть прихрамовые территории, где на главных службах люди могли стоять достаточно далеко друг от друга, - объяснил «Известиям» председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Отслуженный покой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Однако, по его словам, христиане, в большинстве своем, люди «законопослушные и трезвомыслящие», поэтому даже один из главных православных праздников — Вход Господень в Иерусалим, прозванный в народе Вербным воскресеньем, в этом году аншлага не собрал.

- Людей значительно меньше, чем было в прошлом году - в три-четыре раза меньше, - пояснил он.

Эти слова подтвердил и настоятель храма Святого Благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

- Пришло очень мало верующих, потому что никто не знал, что это была последняя служба. Да и если бы знали, тоже пришло бы мало, потому что Патриарх попросил верующих об этом. Я хочу это подчеркнуть - не благословил, а именно попросил остаться дома, - сказал священник.

Пасха под вопросом

Главным вопросом для верующих сегодня остается предстоящая Пасха. Хотя из предписаний властей Москвы и следует, что праздник пройдет в закрытом режиме, у служителей церкви четких инструкций на этот счет пока нет.

- Мы пока не знаем, как будет проходить Пасха. Понимаем лишь, что строгий карантин продлится как минимум до 19-го числа, - поделился протоиерей Игорь Фомин.

В предписаниях главного санитарного врача города, отметил протоиерей Максим Козлов, говорится о совершении богослужений и допуске в храмы церковнослужителей, но даже этот момент духовенству до конца не ясен.

- Пока еще не решен вопрос с перемещением священников по городу иначе, чем на основаниях общей регистрации на mos.ru, - подчеркнул он. - Но у нас есть люди немолодые, не слишком продвинутые. Вопрос придется сейчас спешно решать. Хотя списки церковных работников были заранее и заготовлены, и поданы в московские структуры, никакого положительного ответа на сегодня пока нет.

Отслуженный покой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Пасха — Праздник Светлого Христова Воскресения в православной традиции в этом году приходится на 19 апреля. Католики отпраздновали ее 12 апреля. Из-за ограничений, введенных в странах Европы, большинство из них встретили Пасху дома. Папа Римский Франциск после утренней службы провел прямую трансляцию и обратился ко всем католикам мира.

- Не бойтесь, не поддавайтесь страху: это послание надежды, — сказал верующим.

Праздничное богослужение англиканской церкви было решено показать по местным телеканалам. Кроме того, эфир будет доступен на официальной странице представительства Церкви в социальной сети Facebook.

Накануне праздника Королева Великобритании Елизавета II также обратилась к подданным с пасхальной речью. Она посвятила ее необходимости самоизоляции, но подчеркнула, что «Пасха не отменяется», сообщает Daily Mail.

Польские католики отмечали главный праздник христиан оффлайн, но ради социальной дистанции местные священнослужители принимали исповеди на улице, а в костелы людей пускали группами по пять человек. А вот Старый город в Иерусалиме, многолюдный даже в обычные дни, пустует - Храм Гроба Господня закрыт из-за пандемии.