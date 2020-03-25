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Харатьян присоединился к волонтерам для помощи пенсионерам в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Варшавский
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Народный артист России Дмитрий Харатьян присоединился к волонтерам и вместе с ними помогает подмосковным пенсионерам с продуктами и лекарствами. Об этом 25 марта сообщил телеканал «360».

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По словам актера, в данный момент пришло время показать свои лучшие человеческие и гражданские качества. Харатьян отметил, что участвует в общероссийском волонтерском движении, которое во время эпидемии коронавируса помогает одиноким старикам совершать покупки не выходя из дома, пишет НСН.

«Конечно, в группе риска находятся люди старшего поколения 65+. Очень важно для каждого человека осознание того, что он может сделать полезного, какую реальную пользу принести для сдерживания эпидемии, разрастания ее», — заявил актер.

В Московской области, по последним данным, коронавирус выявили у 41 человека. Власти попросили людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, оставаться дома на самоизоляции. 24 марта в России открыли штабы помощи пожилым людям в рамках акции #МЫВМЕСТЕ.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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