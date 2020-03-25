Еще одного вылечившегося от коронавируса выписали из больницы в Москве

Еще одного пациента, вылечившегося от коронавируса, выписали из больницы в Москве. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Из инфекционной клинической больницы № 2 в Москве выписан еще один пациент, вылечившийся от новой коронавирусной инфекции. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент здоров и находится в хорошем состоянии», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Таким образом, он стал 15-м пациентом, который вылечился от коронавируса в столице.

Ранее в этот день сообщалось, что за сутки на выписку из Коммунарки было направлено пять человек. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, все эти пациенты посещали европейские страны до своего заболевания.

24 марта департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.

Несмотря на это, в тот же день мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на текущий момент динамика распространения коронавируса в Москве высокая. Он отметил, что сейчас еще много неподтвержденных случаев заражения.

По последним данным, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человек вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 440 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 19 тыс. пациентов умерли, вылечились более 112 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.