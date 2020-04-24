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Греция предложила ЕС скорее возобновить авиасообщение и поддержать туризм

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Фото: ТАСС/Zuma/Aristidis Vafeiadakis
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В ходе видеоконференции лидеров стран ЕС, прошедшей в четверг, 23 апреля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис высказался за скорейшее возобновление авиасообщения и поддержки туризма на юге Европы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в греческом правительстве.

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По информации источника, греческий премьер предложил Еврокомиссии разработать конкретное предложение о скорейшем возобновлении авиасообщения. Мицотакис указал на то, что «единый рынок существует не только для поддержки свободного перемещения товаров, но его основой является и свободное перемещение людей».

Премьер, говоря о европейской поддержке, также заявил, что ощутимым ее доказательством будет поддержка туризма на юге.

«Необходимо своевременно дать положительный сигнал туристическому рынку, призывая все стороны к скорейшей работе», — сказал Мицотакис.

Туризм является одной из главных статей дохода Греции, в 2019 году страну посетили 31,3 млн человек, доходы от туризма составили €18,1 млрд.

Первые после эпидемии коронавируса туры из России за границу будут доступны не ранее 1 августа, но путевки по стране можно забронировать с вылетом в июне, ранее сообщила российская Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные систем бронирования ряда крупнейших отечественных туроператоров и другие данные.

Во всех компаниях подчеркивают, что указанные сроки «могут измениться в любую минуту» под влиянием санитарно-эпидемиологической обстановки в разных странах, а также рекомендаций и решений их властей.

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