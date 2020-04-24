В Минкомсвязи назвали число остающихся за рубежом россиян

Около 50 тыс. россиян на данный момент находятся за границей. Это люди, которые не могут вернуться на родину с конца марта из-за прекращения международного авиасообщения, заявили в Минкомсвязи в пятницу, 24 апреля.

«Все эти граждане ожидают специальных вывозных рейсов, которые доставят их в Россию», — говорится в сообщении.

С 7 по 23 апреля 2020 года Россия организовала 39 специальных рейсов. На них в Россию вернулись около 7 тыс. человек. 18 рейсов были направлены в Москву и Санкт-Петербург, 21 рейс — в другие регионы страны, сообщает министерство.

Ранее 24 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за первые две недели апреля с Россию вернулись 6 тыс. россиян. С марта по апрель содействие в возвращении получили в общей сложности около 200 тыс. человек.

21 апреля стало известно, что Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 27 апреля, предназначенных для вывоза российских граждан из-за границы. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

По данным статистического бюро Worldometer, в мире более 2,76 млн заболевших коронавирусом. Более 193 тыс. человек умерли.