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Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 27 апреля, предназначенных для вывоза российских граждан из-за границы. Об этом в среду, 22 апреля, сообщила пресс-служба Минтранса.

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«Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте», ― говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что за прошедший месяц на родину вернулись более 170 тыс. российских туристов, а с 13 по 21 апреля в общей сложности было выполнено 19 вывозных рейсов.

Согласно предыдущему графику Росавиации, до 21 апреля российские авиакомпании должны были вернуть на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом, 4 апреля. В настоящее время находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг.

Дипломаты и представители РФ продолжают оказывать им всю необходимую помощь.

Россия из-за пандемии коронавируса полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 22 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,57 млн случаев заболевания, умерли более 178 тыс. человек, вылечились — 701 тыс.

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