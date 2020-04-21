Борт из Турции с 143 российскими туристами прибыл в Казань

Самолет из Турции с 143 российскими туристами на борту приземлился в Казани. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

«В международном аэропорту Казань приземлился борт Анталья–Казань. Рейс доставил граждан России, которые оказались за рубежом и сообщили о своем желании вернуться на родину. Прибыло 143 человека, среди которых 71 житель Республики Татарстан, остальные из других регионов России», — сказала она.

По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора осуществят санитарно-карантинные мероприятия на борту самолета посредством тепловизора. Пассажиры будут находиться на обязательной обсервации в санатории «Васильевский». Врачи возьмут у них необходимые анализы и измерят температуру. На протяжении ближайших двух недель они будут находиться под медицинским наблюдением.

Как сообщили в пресс-службе, в ближайшие часы также ожидается прибытие самолета с российскими туристами из Гоа.

17 апреля Росавиация составила график вывозных рейсов. До 21 апреля российские авиакомпании вернут на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом, 4 апреля. В настоящее время находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг.

Дипломаты и представители РФ продолжают оказывать им всю необходимую помощь.

Россия из-за пандемии коронавируса полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан.