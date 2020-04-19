Самолет с россиянами вылетел из Таиланда в Кемерово

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами вылетел из Таиланда в Кемерово. Об этом сообщает Министерство транспорта России в воскресенье, 19 апреля.

«Рейс «Уральских авиалиний» вылетел в 14:17 мск из Бангкока в Кемерово. 76 пассажиров. Ожидаемое время прибытия — 21:00 мск», — сказано в сообщении ведомства в Twitter.

17 апреля в Росавиации сообщили, что составлен предварительный график вывозных рейсов россиян, пожелавших вернуться в страну. До 21 апреля российские авиакомпании вернут на родину граждан из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.

С 4 апреля международные авиарейсы по вывозу граждан России на родину были приостановлены.

Находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Дипломаты и представители РФ продолжают оказывать им всю необходимую помощь.

6 апреля рейсы по вывозу россиян из других стран были восстановлены. Графики согласовываются с оперштабом по коронавирусу.