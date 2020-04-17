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В России увеличится число принимающих вывозные рейсы из-за рубежа городов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Количество городов в России, куда вывозят оставшихся за рубежом россиян, вскоре увеличится. Об этом заявила в пятницу, 17 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Такие полеты организуются в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Уфу, Казань, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск. В ближайшее время география, как мы планируем и прорабатываем этот вопрос, будет расширяться», — сказала Захарова на пятничном брифинге.

Она отметила, что на данный момент осуществляются монорейсы, доставляющие россиян из-за рубежа по месту их проживания в России.

«Мы отмечаем активную роль регионов в готовности обеспечить взаимодействие и друг с другом, и с центром, чтобы вернуть своих жителей домой», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, она добавила, что МИД круглосуточно принимает и рассматривает заявки на оказание помощи россиянам.

В марте страны начали вводить ограничения на фоне распространения коронавируса. В результате многие российские туристы оказались заблокированными на территории иностранных государств и не могли вернуться на родину. Вопросом их вывоза занимается специальная рабочая группа.

В начале апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи соотечественникам, находящимся за рубежом. Граждане должны заполнить специальную форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток.

Правительство выделило 500 млн рублей для помощи россиянам, которые находятся за границей. В случае одобрения заявки в день выплачивается 2,4 тыс. рублей на взрослого человека и 1,6 тыс. рублей на ребенка в возрасте до 14 лет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным оперштаба на 17 апреля, только за прошедшие сутки в России зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 32 008 инфицированных человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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