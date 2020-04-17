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Захарова заявила о круглосуточном приеме заявок на оказание помощи россиянам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство иностранных дел рассматривает 28 тыс. заявок на оказание помощи россиянам за рубежом. Об этом заявила в пятницу, 17 апреля, официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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«Что касается материальной помощи, по состоянию на текущий момент оформлено свыше 8 тыс. поручений на выплаты, порядка 28 тыс. заявок находится еще на рассмотрении», — отметила дипломат в ходе брифинга.

В МИД поступает «огромное количество запросов», среди них и индивидуальные, и групповые, добавила Захарова. По ее словам, процесс идет в круглосуточном режиме.

Ранее в пятницу дипломат заявила об увеличении количества городов, куда вывозят оставшихся за рубежом россиян.

В марте государства начали вводить ограничения на фоне распространения коронавируса. В результате многие российские туристы оказались заблокированными в иностранных государствах и не могли вернуться на родину. Проработкой их вывоза занимается специальная рабочая группа.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи соотечественникам, застрявшим за рубежом. Гражданам следует заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. В случае ее одобрения помощь поступает на счет заявителя в течение 24 часов, позднее ему сообщат о дате вывозного рейса.

На содействие российским гражданам кабинет министров выделил 500 млн рублей. В день будет выплачиваться 2,4 тыс. рублей на взрослого человека и 1,6 тыс. рублей на ребенка до 14 лет. К 5 апреля поступило около 26 тыс. таких заявок.

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