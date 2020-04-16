Захарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США школьниками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США в вопросе с российскими школьниками «страшной махинацией», отметив, что Госдепартамент снял с себя любую ответственность за судьбу учащихся.

15 апреля в эфире телеканала «Россия 1» Захарова отметила, что США потребовали от РФ забрать российских школьников, не предоставив при этом никакой информации о детях.

Дипломат указала, что Госдеп снял с себя все обязательства по судьбе детей, несмотря на причастность к их вывозу из России.

По ее словам, ведомство уведомило российскую сторону о необходимости забрать 74 старшеклассника. При этом никто не сказал, кто эти дети, где конкретно находятся и как с ними связаться. Кроме того, посольство США в Москве называет другое количество детей.

«Это просто какая-то афера, какая-то страшная махинация», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что на все запросы США не сообщили ни одной фамилии, ни одного контактного телефона российских детей.

«То есть пойди туда, не знаю куда, найди того, не знаю кого, но при этом вывези, потому что Соединенные Штаты Америки, как они заявили, будут накладывать новые санкции на те страны, которые не заберут своих людей», — сообщила Захарова.

Дипломат указала, что детей, по сути, отправили в США на учебу тайно, поэтому о них так мало информации на сегодняшний день. По словам Захаровой, Госдеп имеет отношение к спонсированию программ обучения школьников, но нести за них ответственность сейчас не собирается.

Захарова добавила, что сейчас главной задачей остается возвращение детей на родину. Выяснять детали их пребывания в Штатах будут позже.

14 апреля в Министерстве просвещения России отметили, что госпрограммы образовательного обмена между Россией и США были прекращены еще в 2014 году. Ни школы, ни родители, ни другие возможные участники этих нелегальных обменов в ведомство не обращались.