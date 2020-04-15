МИД РФ рекомендовал родителям воздерживаться от программ для школьников в США

Министерство иностранных дел России рекомендует родителям категорически воздерживаться от согласия на образовательные программы в США. Об этом 15 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также министр отметил, что МИД РФ делает всё для розыска российских школьников, уехавших в США по образовательным программам.

14 апреля сообщалось, что в США оказались в сложной ситуации несколько десятков школьников из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за коронавируса.

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