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Посольство США прокомментировало информацию о застрявших школьниках из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Государственный департамент США работает над скорейшим возвращением на родину российских школьников, оставшихся в США в рамках программы обмена. Об этом во вторник, 14 апреля, «Известиям» сообщили в посольстве США в Москве.

«Государственный департамент США работает над тем, чтобы все иностранные граждане, находящиеся в настоящее время в Соединенных Штатах, имели доступ к точной и своевременной информации, позволяющей им вернуться в свои родные страны, если они того пожелают», — заявила пресс-атташе американского диппредставительства в России Ребекка Росс.

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По ее словам, на 6 апреля в США находился 51 старшеклассник из России, проходящий обучение по программам, финансируемым частными спонсорами.

«Мы понимаем, что некоторые из этих школьников высказали своим спонсорам желание вернуться в Россию и сейчас работают непосредственно над этим через своих спонсоров», — подчеркнула дипломат, добавив, что хотя Госдепартамент не финансирует эти программы, а эти учащиеся не получают грантов или какой-либо финансовой помощи от правительства США, Вашингтон продолжит оказывать им поддержку и содействие.

Она также уточнила, что посольство США в Москве 13 апреля напрямую обратилось в МИД РФ с информацией по этому вопросу.

Ранее 14 апреля сообщалось, что в США оказались в сложной ситуации 74 школьника из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за коронавируса.

Старшеклассники приехали из России в США в рамках программы Secondary School Student Program, которая в настоящее время сворачивается из-за пандемии коронавируса. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, принимающая сторона не заявила о своей ответственности за подростков и не предоставила списков и информации о месте их пребывания.

12 апреля в МИД РФ рассказали о материальной помощи застрявшим за рубежом россиянам. По данным ведомства, заявки на материальную помощь подали более 37 тыс. россиян, находящихся за рубежом.

В марте из-за ограничительных мер, введенных странами на фоне пандемии коронавируса, многие россияне оказались заблокированными в других странах и не могли самостоятельно вернуться на родину. Проработкой возвращения граждан на родину занимается специальная рабочая группа.

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