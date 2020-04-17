В Подмосковье выявлено почти 500 нарушителей режима самоизоляции

В Московской области за последние три дня было выявлено 487 нарушителей режима самоизоляции. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила областная пресс-служба Госадмтехнадзора.

«В ходе рейдов по пресечению режима самоизоляции, проведенных с 14 по 16 апреля совместно сотрудниками Госадмтехнадзора и полиции, в Подмосковье выявлено 487 нарушителей», — говорится в сообщении.

Среди нарушителей — 435 физических и 52 юридических лица.

Рейды по выявлению фактов нарушений режима самоизоляции, как отметил начальник службы Олег Баженов, проводились во всех крупных муниципалитетах региона.

В регионе, по данным подмосковного минздрава, на сегодняшний день коронавирусом заразились 3526 человек, выздоровели — 126 пациентов, умерли — 40.

С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков. Штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства — 5 тыс. рублей.

С 29 марта в Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. До 30 апреля в целях избежания распространения коронавируса приостановлена деятельность организаций и предприятий.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия.

В России, по данным оперштаба на пятницу, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.