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Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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До 21 апреля российские авиакомпании вернут на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 17 апреля сообщили в Росавиации.

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Отмечается, что график предварительный и в дальнейшем программа полетов может быть расширена, учитывая, что заявки от россиян, находящихся за рубежом, продолжают поступать на сайте госуслуг.

Так, в ближайшие выходные авиакомпания «Россия» доставит в Москву из Гоа 450 человек, а S7 выполнит два рейса: из Бангкока во Владивосток и в Новосибирск. Вернутся в РФ в совокупности примерно 400 человек.

Также 18 апреля в Екатеринбург 230 человек доставят «Уральские авиалинии».

«К выполнению вывозных рейсов приступит авиакомпания «Ютэйр» - возможен рейс из Джидды в Махачкалу», - отмечается в сообщении.

С полной информации о вывозных рейсах можно ознакомиться на сайте Росавиации.

С 4 международные авиарейсы по вывозу граждан России на родину были приостановлены.

Находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Дипломаты и представители РФ продолжают оказывать им всю необходимую помощь.

В настоящее время рейсы возобновлены. Графики согласовываются с оперштабом по коронавирусу.

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