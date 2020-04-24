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Захарова назвала число вернувшихся с начала апреля на родину россиян

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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С начала апреля на родину были возвращены свыше 6 тыс. россиян. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Я могу сказать, что с начала апреля вывезено более 6 тыс. человек, только за первые две недели апреля <…> Общие цифры вывезенных, не эвакуированных, а тем, кому оказали содействие по возвращению, если говорить с марта по апрель, ― это более 200 тыс. человек», ― сообщила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также Захарова отметила, что в настоящее время количество россиян, желающих вернуться из-за границы, держится на отметке в 30 тыс. человек.

Ранее, 21 апреля, стало известно, что Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 27 апреля, предназначенных для вывоза российских граждан из-за границы. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

Также в ведомстве отметили, что за прошедший месяц на родину вернулись более 170 тыс. российских туристов, а с 13 по 21 апреля в общей сложности было выполнено 19 вывозных рейсов.

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом, 4 апреля. В настоящее время находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг.

Дипломаты и представители РФ продолжают оказывать им всю необходимую помощь. Россия из-за пандемии коронавируса полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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Согласно данным Worldometer на 24 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,73 млн случаев заболевания, умерли более 191 тыс. человек, вылечились — 751 тыс.

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