Захарова назвала число вернувшихся с начала апреля на родину россиян

С начала апреля на родину были возвращены свыше 6 тыс. россиян. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Я могу сказать, что с начала апреля вывезено более 6 тыс. человек, только за первые две недели апреля <…> Общие цифры вывезенных, не эвакуированных, а тем, кому оказали содействие по возвращению, если говорить с марта по апрель, ― это более 200 тыс. человек», ― сообщила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Также Захарова отметила, что в настоящее время количество россиян, желающих вернуться из-за границы, держится на отметке в 30 тыс. человек.

Ранее, 21 апреля, стало известно, что Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 27 апреля, предназначенных для вывоза российских граждан из-за границы. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.

Также в ведомстве отметили, что за прошедший месяц на родину вернулись более 170 тыс. российских туристов, а с 13 по 21 апреля в общей сложности было выполнено 19 вывозных рейсов.

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом, 4 апреля. В настоящее время находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг.

Дипломаты и представители РФ продолжают оказывать им всю необходимую помощь. Россия из-за пандемии коронавируса полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 24 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,73 млн случаев заболевания, умерли более 191 тыс. человек, вылечились — 751 тыс.