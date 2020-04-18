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В аэропортах Москвы отменено и задержано 25 рейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В аэропортах Москвы в субботу, 18 апреля, отменено или задержано 25 авиарейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 4:20 мск, наибольшее число авиаперелетов было отменено в Домодедово ― 19, один рейс задержан. В Шереметьево также был задержан один рейс, а отменено ― 4. Аэропорты Жуковский и Внуково продолжают свою работу в штатном режиме.

Причины задержки и отмены авиарейсов не называются.

Авиационная отрасль России является одной из самых пострадавших в условиях пандемии коронавируса, повлекшей закрытия границ большинством стран. Президент России Владимир Путин в поручил правительству выделить авиакомпаниям более 23 млрд рублей.

Ранее в марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Россия возобновила вывозные рейсы для граждан страны 6 апреля. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.

С полной информацией о вывозных рейсах можно ознакомиться на сайте Росавиации.

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