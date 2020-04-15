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Авиакомпаниям выделят более 23 млрд рублей для поддержки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские авиакомпании получат более 23 млрд рублей в качестве экстренной поддержки на фоне эпидемии коронавируса. Об этом в среду, 15 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

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«Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей», — сказал Путин в ходе совещания с членами российского правительства.

Он отметил, что выделенные средства пойдут на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату заработных плат и оплату стоянки воздушных судов.

Также Путин предложил оказать дополнительную безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу. Выделенные деньги можно будет направить в том числе на выплаты зарплат.

10 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что власти не могут допустить банкротства авиакомпаний, которые остались без доходов из-за ограничений на фоне распространения коронавируса.

В этот же день эксперты рассказали, что авиакомпаниям понадобится не менее трех лет, чтобы преодолеть кризис, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, убыток авиаотрасли составляет более $250 млрд, что равноценно 30% годового дохода компаний.

Россия из-за пандемии коронавируса полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения российских граждан.

Запретов на перелеты между регионами не вводилось, но авиакомпании сами начали отменять перелеты из-за снижения спроса. Было сокращено около 90% внутренних рейсов.

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