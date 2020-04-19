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Авиакомпания Ryanair заявила о готовности продавать билеты по €1

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Фото: ТАСС/Zuma
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Авиакомпания Ryanair готова продавать билеты на рейсы за €0.99, чтобы обеспечить экипажи работой. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил исполнительный директор перевозчика Майкл О'Лири.

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«Будь то €9,99, €4,99, €1,99 или €0,99 за место, нам почти всё равно. Наша важнейшая задача в краткосрочной перспективе — не зарабатывать деньги, а вернуть работу пилотам и бортпроводникам», — приводит его слова агентство Reuters.

По мнению руководства компании, сфера авиаперевозок будет находиться в упадке до июня 2020-го, после чего авиакомпании будут восстанавливать трафик при помощи крупных скидок на «горящие» путевки в июле и августе.

О'Лири отметил, что многие жители северных регионов в настоящий момент вынуждены соблюдать домашний режим и наверняка захотят съездить в отпуск до того, как их дети пойдут в школу. Он также добавил, что цены на рейсы полностью восстановятся только в следующем году.

Авиационная отрасль во всех странах оказалась одной из самых пострадавших в условиях пандемии коронавируса, повлекшей закрытие границ большинством стран.

15 апреля для поддержки российских авиакомпаний президент страны Владимир Путин поручил правительству выделить перевозчикам более 23 млрд рублей.

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