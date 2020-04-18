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Авиакомпания S7 начала перевозку медицинских грузов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Российская авиакомпания S7 Airlines переориентировала часть самолетов под перевозку грузов медицинского назначения. Первый рейс перевозчик уже выполнил из Пекина, запланированы такие же полеты из Китая в Россию и Европу.

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«Утром 18 апреля S7 Airlines выполнила первый рейс с грузом медицинского назначения из Пекина в Новосибирск», — приводит 18 апреля ТАСС сообщение авиаперевозчика. Рейсы будут проходить из Китая в города России, по внутренним направлениям в РФ и по ряду направлений в Европу.

Грузы перевозятся в переоборудованных пассажирских салонах и в багажных отсеках.

15 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российские авиакомпании получат более 23 млрд рублей в качестве экстренной поддержки на фоне эпидемии коронавируса. Средства пойдут на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату зарплат и оплату стоянки воздушных судов.

В этот же день эксперты рассказали, что авиакомпаниям понадобится не менее трех лет, чтобы преодолеть кризис, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции.

С 4 апреля РФ полностью остановила международное авиасообщение, а затем и железнодорожное из-за пандемии коронавируса. По данным на 18 апреля, в стране заразились 36 793 человека, зафиксировано 313 летальных исходов. Вылечились 3057 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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