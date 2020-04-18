Авиакомпания S7 начала перевозку медицинских грузов
Российская авиакомпания S7 Airlines переориентировала часть самолетов под перевозку грузов медицинского назначения. Первый рейс перевозчик уже выполнил из Пекина, запланированы такие же полеты из Китая в Россию и Европу.
«Утром 18 апреля S7 Airlines выполнила первый рейс с грузом медицинского назначения из Пекина в Новосибирск», — приводит 18 апреля ТАСС сообщение авиаперевозчика. Рейсы будут проходить из Китая в города России, по внутренним направлениям в РФ и по ряду направлений в Европу.
Грузы перевозятся в переоборудованных пассажирских салонах и в багажных отсеках.
15 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российские авиакомпании получат более 23 млрд рублей в качестве экстренной поддержки на фоне эпидемии коронавируса. Средства пойдут на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату зарплат и оплату стоянки воздушных судов.
В этот же день эксперты рассказали, что авиакомпаниям понадобится не менее трех лет, чтобы преодолеть кризис, вызванный эпидемией коронавирусной инфекции.
С 4 апреля РФ полностью остановила международное авиасообщение, а затем и железнодорожное из-за пандемии коронавируса. По данным на 18 апреля, в стране заразились 36 793 человека, зафиксировано 313 летальных исходов. Вылечились 3057 пациентов.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.