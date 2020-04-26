В Мосгордуме задумались об установке памятника врачам

Вопрос об установке в Москве памятника медработникам, умершим во время пандемии коронавируса, будет обсуждаться после окончания вспышки инфекции. Об этом сообщил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов 26 апреля.

По его словам, подобная инициатива в Мосгордуму пока не поступала, поэтому решение будет приниматься позднее. Сам же Герасимов признался, что поддерживает идею.

«Я поддерживаю и считаю их ... героями, всех, кто принимал (участие в борьбе с коронавирусом. — Ред.) — врачей, военных, которые моментально организовали госпиталь, и здесь, и которые за границу уехали — и там помогают. Это война, война, в которой мы должны победить», — сказал депутат «РИА Новости».

Накануне российские врачи опубликовали список своих коллег, которые скончались после заражения коронавирусом. Документ получил название «Список памяти», он находится в открытом доступе, чтобы пользователи могли делиться информацией о погибших медиках. На данный момент в реестре больше 50 имен.

Благодарность врачам, а также волонтерам выразил президент России Владимир Путин ранее, в апреле. Он отметил, что в настоящее время медработникам приходится очень непросто, однако медики продолжают держать оборону от эпидемии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 26 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен более чем у 2,9 млн человек, скончались 203 тыс. человек.

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