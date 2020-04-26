Прямой эфир
Сюжет:

Врач рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о наличии «инфицирующей дозы» коронавируса, а также дал прогноз по дальнейшему развитию пандемии.

Не подавай COVIDу: эпидемия может косвенно спровоцировать вспышки ВИЧ
Объем скрининга на вирус иммунодефицита человека сократился в среднем на 50%

По его словам, «инфицирующей» является доза, при которой в организм попадает «некое минимальное количество вирусов», способных спровоцировать развитие заболевания. Размер дозы зависит от множества факторов, в том числе свойств самой инфекции и способа заражения.

«Вероятность заражения и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, которые попали в организм. То есть, при прочих равных условиях, чем больше вирусов попадет в организм, тем больше вероятность возникновения болезни и тем тяжелее будет протекать заболевание», — написал он на своей странице в Instagram 25 апреля.

Комаровский полагает, что для того, чтобы «подцепить» коронавирус, нужна «совсем небольшая» доза, и «повстречаться» с одной такой — «это очень даже неплохой вариант». В таком случае, утверждает врач, человек переболеет легкой или бессимптомной формой болезни, и при этом у него выработается иммунитет.

«Шансы на второе пришествие вируса осенью вполне реальны. А значит, те, кто не выработал иммунитет весной, будут вырабатывать его осенью, или зимой, или следующей весной», — уверен он.

В связи с этим Комаровский призвал создать «такую модель существования общества, при которой возможность заразиться большой дозой вируса будет исключена — например, постоянно соблюдать социальную дистанцию и обеспечить оптимальную вентиляцию в помещениях.

В легкой форме коронавирус переносят порядка 80% заразившихся, рассказывал главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко. При этом легкая форма COVID-19 не грозит какими-либо осложнениями, а после выздоровления у человека вырабатывается иммунитет к этой инфекции.

По состоянию на 25 апреля, в России подтвердились 74588 случаев заболевания COVID-19, из них 5966 — за последние сутки. 6250 человек вылечились. 681 пациент скончался.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020