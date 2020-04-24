Врач назвал условия для снятия карантина

Больницам необходимо иметь возможность безопасно лечить всех пациентов, которые нуждаются в госпитализации, не прибегая к кризисным стандартам лечения. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский, говоря об условиях, при наличии которых возможно ослабление введенных из-за пандемии коронавируса ограничений и снятие карантина.

«То есть чтобы перед врачом не было выбора, кого из двух пациентов подключать к единственному аппарату искусственной вентиляции легких», — пояснил Комаровский в видео, размещенном на его YouTube-канале 22 апреля.

Вторым условием врач назвал способность государства проверить всех, у кого есть симптомы коронавируса, а третьим — проводить мониторинг подтвержденных случаев и контактов заразившихся.

Четвертым критерием Комаровский назвал устойчивое сокращение случаев заражения в течение не менее 14 дней. Однако в действительности оно возможно, лишь если государство массово начнет проводить тестирование с помощью качественных тестов. Доктор призвал граждан обращать внимание не только на количество новых случаев инфицирования, но и на число проведенных тестов.

По мнению телеведущего, есть два показателя, ориентируясь на которые, можно понять серьезность ситуации: количество пациентов в палатах интенсивной терапии и процент положительных диагнозов среди тех, кто сдал тесты, пишет «РИА Новости».

Ранее в пятницу на совещании с вирусологами и эпидемиологами вице-премьер Татьяна Голикова заявила об усталости россиян от карантинных мер, и что надо оценить возможность их ослабления. Однако она попросила граждан еще «чуть-чуть потерпеть», и страна выйдет из ситуации, в которой оказалась из-за COVID-19.

На том же совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что о возврате к нормальной жизни можно говорить после прохождения третьего инкубационного периода этого вируса, но сейчас Россия прошла только два из них.

Попова добавила, что российские власти могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактирования людей, если они не будут соблюдать те, которые уже введены.

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