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Попова пригрозила ужесточением карантинных мер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Власти России могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактирования людей, если они не будет соблюдать уже введенные. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами, запись которого опубликована на сайте правительства в пятницу, 24 апреля.

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«Любая ошибка на любом из этих этапов может вернуть нас в ту точку, из которой мы по этим этапам начали свое движение. Абсолютно точно, что, если мы не убедим граждан, не уговорим их соблюдать все требования и все ограничения, — на каждом этапе свое, — мы вернемся туда же, откуда начали», — сказала она.

По слова Поповой, «абсолютно точно» в обозримом периоде не получится отказаться от самоизоляции в связи с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора добавила, что люди не будут жить так, как раньше, пока не будет «иммунитета в популяции, или иммунитета переболевших после заболевания, или иммунитета после вакцинации».

По ее словам, придется считаться с тем, что «вирус с нами, он здесь, и что он может поразить любого из нас в любой момент с последствиями не только очевидными сегодня, но и отдаленными».

В свою очередь, Голикова в ходе совещания заявила, что граждане устали от ограничений из-за коронавируса и нужно оценить возможность их ослабления. Она также попросила россиян «чуть-чуть потерпеть», и страна выйдет из ситуации, в которой оказалась из-за COVID-19.

Снятие ограничений, по ее словам, зависит от эффективности соблюдения гражданами мер профилактики и рекомендаций специалистов.

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С 29 марта в регионах России в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса действует обязательный домашний режим для всех жителей. Выходить на улицу можно только в экстренных ситуациях, а также для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца на расстоянии 100 м от дома.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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