Попова пригрозила ужесточением карантинных мер

Власти России могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактирования людей, если они не будет соблюдать уже введенные. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами, запись которого опубликована на сайте правительства в пятницу, 24 апреля.

«Любая ошибка на любом из этих этапов может вернуть нас в ту точку, из которой мы по этим этапам начали свое движение. Абсолютно точно, что, если мы не убедим граждан, не уговорим их соблюдать все требования и все ограничения, — на каждом этапе свое, — мы вернемся туда же, откуда начали», — сказала она.

По слова Поповой, «абсолютно точно» в обозримом периоде не получится отказаться от самоизоляции в связи с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора добавила, что люди не будут жить так, как раньше, пока не будет «иммунитета в популяции, или иммунитета переболевших после заболевания, или иммунитета после вакцинации».

По ее словам, придется считаться с тем, что «вирус с нами, он здесь, и что он может поразить любого из нас в любой момент с последствиями не только очевидными сегодня, но и отдаленными».

В свою очередь, Голикова в ходе совещания заявила, что граждане устали от ограничений из-за коронавируса и нужно оценить возможность их ослабления. Она также попросила россиян «чуть-чуть потерпеть», и страна выйдет из ситуации, в которой оказалась из-за COVID-19.

Снятие ограничений, по ее словам, зависит от эффективности соблюдения гражданами мер профилактики и рекомендаций специалистов.

С 29 марта в регионах России в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса действует обязательный домашний режим для всех жителей. Выходить на улицу можно только в экстренных ситуациях, а также для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца на расстоянии 100 м от дома.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.