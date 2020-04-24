Попова предупредила о начале третьего инкубационного периода из-за COVID-19

О возврате к нормальной жизни можно говорить после прохождения третьего инкубационного периода, сейчас Россия прошла два таких периода. Об этом 24 апреля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нельзя сегодня всё открыть, потому что сегодня ещt очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста, если мы не будем соблюдать требований сегодняшнего дня еще как минимум один инкубационный период», — приводит ее слова ТАСС.

В ходе совещания с инфекционистами и эпидемиологами под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой Попова отметила, что необходимо еще как минимум две недели жестких ограничений — именно столько составляет инкубационный период коронавируса, а выход из самоизоляции должен быть постепенным, иначе возможен новый всплеск заболеваемости.

Попова отметила, что меры, которые приняты в России по борьбе с распространением инфекции, являются эффективными.

В настоящий момент в регионах страны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса действует обязательный домашний режим для всех жителей. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

По состоянию на 24 апреля, общее число заболевших в России достигло 68 622 человек. Выздоровели 5568 пациентов. За сутки умерли 60 человек, за всё время эпидемии зафиксировано 615 летальных исходов.

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