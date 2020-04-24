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Попова предупредила о начале третьего инкубационного периода из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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О возврате к нормальной жизни можно говорить после прохождения третьего инкубационного периода, сейчас Россия прошла два таких периода. Об этом 24 апреля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Нельзя сегодня всё открыть, потому что сегодня ещt очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного роста, если мы не будем соблюдать требований сегодняшнего дня еще как минимум один инкубационный период», — приводит ее слова ТАСС.

В ходе совещания с инфекционистами и эпидемиологами под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой Попова отметила, что необходимо еще как минимум две недели жестких ограничений — именно столько составляет инкубационный период коронавируса, а выход из самоизоляции должен быть постепенным, иначе возможен новый всплеск заболеваемости.

Попова отметила, что меры, которые приняты в России по борьбе с распространением инфекции, являются эффективными.

В настоящий момент в регионах страны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса действует обязательный домашний режим для всех жителей. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

По состоянию на 24 апреля, общее число заболевших в России достигло 68 622 человек. Выздоровели 5568 пациентов. За сутки умерли 60 человек, за всё время эпидемии зафиксировано 615 летальных исходов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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