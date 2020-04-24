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Голикова попросила россиян чуть-чуть потерпеть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания с вирусологами и эпидемиологами в пятницу, 24 апреля, заявила, что необходимо еще чуть-чуть потерпеть, и страна выйдет из ситуации, в которой оказалась из-за распространения коронавируса.

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«Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», — приводит «РИА Новости» слова Голиковой.

Она добавила, что снятие ограничений зависит от того, насколько эффективно люди будут соблюдать меры профилактики и следовать рекомендациям специалистов.

Ранее в этот же день она признала, что граждане России устали от ограничений из-за коронавируса и важно оценить возможность ослабления мер. Она отметила, что сейчас система здравоохранения работает в напряжении, особенно в центральном регионе страны. В первую очередь в Москве и Подмосковье.

По данным вице-премьера, только за минувшую неделю число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло более чем в два раза.

В конце марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Аналогичные меры действуют в большинстве регионов страны.

Кроме того, с 15 апреля в Москве и Подмосковье внедрили специальный пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме.

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По состоянию на 24 апреля, общее число заболевших в России достигло 68 622 человек. Выздоровели 5568 пациентов. За сутки умерли 60 человек, за всё время эпидемии зафиксировано 615 летальных исходов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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