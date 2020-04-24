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В России зафиксировали 5849 новых случаев коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Российской Федерации за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациента с коронавирусом в 85 регионах. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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Москва по-прежнему остается лидером по количеству случаев нового заражения, в столице заболели 2 957 человек. За ней идут Московская область (611) и Санкт-Петербург (253).

Общее число заболевших в России достигло 68 622 человек. Выздоровели 5568 пациентов. За сутки умерли 60 человек, за всё время эпидемии зафиксировано 615 летальных исходов.

Накануне в России замедлился рост числа больных коронавирусной инфекцией, а общее число заболевших в России достигло 62 773 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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