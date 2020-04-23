В России замедлился рост числа заражений коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 4774 пациента с коронавирусом в 81 регионе. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве — 1959. За ней следуют Московская область (688) и Санкт-Петербург (191). В других регионах — 97 случаев и менее.

Общее число заболевших в России достигло 62 773. Выздоровел 4891 пациент, из них 471 — за последние сутки. Скончались 555 пациентов, из них 42 — за последние сутки.

При этом накануне, 22 апреля, в стране было зафиксировано 5236 новых случаев, а 21 апреля — 5642. Таким образом, можно говорить о замедлении числа новых заражений.

Ранее, 22 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в России не имеет резких скачков по сравнению со странами Европы или США. Кроме того, в оперштабе отмечали, что в городе прекратился резкий прирост числа заразившихся.

С момента начала распространения вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, в декабре прошлого года в китайском Ухане, вспышки инфекции были зарегистрированы более чем в 200 странах мира.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, на сегодняшний день в мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражений. Скончались в результате болезни более 184 тыс. человек. Вылечиться удалось более 723 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.