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Собянин заявил об управляемости прироста заболевающих коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ежедневный прирост количества заболевших коронавирусом в России не имеет резких скачков по сравнению со странами Европы или США. Об этом в среду, 22 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

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«Динамика сглаженная, но динамика есть. Каждый день мы прирастаем на несколько тысяч граждан, у которых подтвердился диагноз «коронавирус». Более того, у нас есть прирост и пневмонийных больных», — приводит слова мэра «РИА Новости».

Собянин отметил, что количество больных пневмонией увеличивается не только по лабораторным исследованиям, но и по данным компьютерной томографии и клиническим данным.

По состоянию на 22 апреля, в России с начала пандемии подтвердились 57 999 случаев заболевания коронавирусом, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

В настоящий момент первое место по количеству заболевших коронавирусом занимают США, там зарегистрировано более 800 тыс. случаев заражения.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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