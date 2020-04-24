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В Роспотребнадзоре назвали число россиян под меднаблюдением

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Более 161 тыс. человек в России находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Такие данные приводятся в бюллетене Роспотребнадзора, опубликованном в пятницу, 24 апреля.

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Всего за истекший период 2020 года под наблюдением находились более 629 тыс. человек, говорится в сообщении.

Количество тестов на коронавирус, выполненных в России, превысило 2,5 млн. За последние сутки выполнено 150 тыс. проверок, сообщает Роспотребнадзор.

По последним данным, общее число заболевших достигло 62 773, умерли 555 пациентов, выздоровели ― 4891.

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