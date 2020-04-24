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Более 40 новых случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За последние сутки в Новосибирской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 в пятницу, 24 апреля.

Отмечается, что среди заболевших только один выезжал за пределы региона, в Москву, еще 15 пациентов никуда не выезжали и не контактировали с ранее заболевшими. Кроме того, 25 инфицированных ранее контактировали с лицами, у которых был подтвержден коронавирус.

Всего в регионе выявлено 209 заболевших, из них восемь детей. Выздоровели 24 человека, четыре скончались. До этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24.

На данный момент в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них 4774 — за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555. 4891 человек вылечился.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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