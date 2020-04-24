В Москве появится 22 тыс. коек для больных COVID-19

В Москве к концу недели планируется увеличить количество койко-мест для пациентов с коронавирусом до 22 тыс. Об этом в пятницу, 24 апреля, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество госпитализированных, у которых уже развивается пневмония, становится всё больше и больше. На прошлой неделе уровень госпитализации суточный был 1300–1400 человек, то сегодня это 1900. Это требует дополнительных коек, до конца недели откроем около 22 тыс. коек», ― сообщила она в интервью Первому каналу.

Также Ракова отметила, что уже более 40% системы здравоохранения Москвы переориентировано на борьбу с коронавирусом. При этом остальные врачи находятся под постоянным риском столкновения с потенциально зараженными этой инфекцией.

Ранее в этот день главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков высказал мнение, что на неделе c 27 апреля по 3 мая в России может произойти скачок числа заразившихся коронавирусом.

По его мнению, Москва выйдет на плато по числу заболевших к концу майских праздников и продержится на нем полторы-две недели. При этом спускаться с плато столица будет примерно в два раза дольше, чем поднималась.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля в России общее число заболевших достигло 62 773 человека, умерли 555 пациентов, выздоровели ― 4891.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.