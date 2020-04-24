Врач спрогнозировал скачок числа заболевших коронавирусом на следующей неделе

Скачок числа заразившихся коронавирусом может произойти в России на следующей неделе. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас «подходит момент карантинного периода после нарушений самоизоляции».

«На следующей неделе, я боюсь, мы увидим скачок как итог этих нарушений. Надеюсь, что этот скачок будет небольшой», — сказал врач.

По его мнению, Москва выйдет на плато по числу заболевших к концу майских праздников и продержится на нем полторы-две недели. При этом спускаться с плато столица будет примерно в два раза дольше, чем поднималась, считает эксперт.

По его словам, необходимо ослабить режим самоизоляции для некоторых категорий граждан.

«Это люди с хроническими заболеваниями, беременные, люди с детьми, потому что без движения, кислорода могут подняться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия», — отметил специалист.

Тимаков считает, что можно будет открыть скверы, но должен быть контроль за соблюдением социальной дистанции.

По состоянию на 23 апреля в России 62 733 подтвержденных случая коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.