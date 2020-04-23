Главврач больницы показал видео из коронавирусной реанимации в Москве

Главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова в Москве Валерий Вечорко записал видео из реанимации, где находятся пациенты с подтвержденным диагнозом коронавируса. Видеозапись опубликовал оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции в четверг, 23 апреля.

«В последнее время очень много в отделении реанимации молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме», — сказал Вечорко.

По его словам, пациентов с каждым днем становится всё больше, среди них очень много до 40 лет. Избежать дальнейшего распространения коронавируса можно только одним способом: оставаться дома в режиме самоизоляции, а в случае каких-либо симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью, рекомендовал главврач.

По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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