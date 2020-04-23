Власти Москвы намерены тестировать на коронавирус всех пациентов с ОРВИ

Всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве обязаны делать тест на коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ», — сказала она в эфире Первого канала, передает «РИА Новости».

Ракова добавила, что механизм также предполагает обязательное динамическое медицинское наблюдение за такими пациентами.

22 апреля в Минздраве России заявили, что все поступающие в стационар пациенты должны восприниматься как потенциально зараженные коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 23 апреля в России 62 733 подтвержденных случая коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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