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Власти Москвы намерены тестировать на коронавирус всех пациентов с ОРВИ

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве обязаны делать тест на коронавирусную инфекцию. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ», — сказала она в эфире Первого канала, передает «РИА Новости».

Ракова добавила, что механизм также предполагает обязательное динамическое медицинское наблюдение за такими пациентами.

22 апреля в Минздраве России заявили, что все поступающие в стационар пациенты должны восприниматься как потенциально зараженные коронавирусной инфекцией.

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По состоянию на 23 апреля в России 62 733 подтвержденных случая коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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