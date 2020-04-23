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В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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«Мы видим осторожно оптимистичную ситуацию в Москве последние три дня. Ситуация, кажется, несколько стабилизируется, но надо еще подождать», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24» в четверг, 23 апреля.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин обозначил сроки эпидемии коронавируса в российской столице. Город будет бороться с заболеванием еще несколько недель, сейчас не пройдена даже половина пути, отметил он.

Кроме того, он заявил, что драматического роста заболеваемости в Москве нет. Однако проблема пока нарастает: показатель растет примерно на 15% ежедневно.

При этом он назвал уровень ограничений в Москве оптимальным и заявил, что он будет надстраиваться точечно в случае необходимости.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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