В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции

Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную ГКУ «Организатор перевозок» в четверг, 23 апреля.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой усиливается контроль за соблюдением требований указа мэра», — сказал собеседник агентства.

С вечера 29 марта в Москве и Подмосковье действует режим обязательной домашней самоизоляции для всех жителей. Период с 30 марта по 30 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Исключение составляют продуктовые магазины, и те, что продают товары первой необходимости, а также зоотовары, аптеки и некоторые другие сферы. В торговых точках у касс должна нанесена разметка, позволяющая покупателям соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5 м.

1 апреля президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП РФ об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и юридических лиц в стране.

Спустя несколько дней мэр Москвы Сергей Собянин призвал работающих горожан соблюдать дистанцию в 1,5 м в качестве меры против распространения коронавируса.

Как рассказали в столичном департаменте торговли и услуг 16 апреля, за неделю предприятия торговли Москвы оштрафовали на 21 млн рублей за нарушение требования о социальном дистанцировании.