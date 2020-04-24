Решетников заявил о потере Россией 100 млрд рублей в день из-за COVID-19

Российская экономика теряет около 100 млрд рублей в день из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» в пятницу, 24 апреля.

По его словам, «это очень большие потери», которые понесла экономика.

Решетников добавил, что меры поддержки отечественной экономики сопоставимы с мерами других стран.

Министр считает, что дефицит бюджета в России в этом году может составить до 5% Валового внутреннего продукта (ВВП).

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