Решетников заявил о потере Россией 100 млрд рублей в день из-за COVID-19
Российская экономика теряет около 100 млрд рублей в день из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» в пятницу, 24 апреля.
По его словам, «это очень большие потери», которые понесла экономика.
Решетников добавил, что меры поддержки отечественной экономики сопоставимы с мерами других стран.
Министр считает, что дефицит бюджета в России в этом году может составить до 5% Валового внутреннего продукта (ВВП).
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