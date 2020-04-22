Fitch спрогнзировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.

Вместе с тем, прогноз на 2021 год — рост ВВП на 2,5%.

Fitch ухудшило прогноз для России вместе с другими развивающимися рынками. Падение цен на сырье, отток капитала и более ограниченная по сравнению с развитыми государствами гибкость политики усугубляют негативный эффект от мер, принимаемых для сдерживания пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс».

В предыдущем прогнозе от 2 апреля агентство ожидало снижения ВВП России в 2020 году на 1,4% и роста на 2,2% в 2021 году.

Кроме того, в феврале, Fitch сохранило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.

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