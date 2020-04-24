ЦБ ухудшил прогноз по динамике ВВП в 2020 году

Центральный банк России ухудшил прогноз по динамике внутреннего валового продукта (ВВП) с роста в 1,5–2% до падения на 4–6%. Об этом говорится в материалах регулятора, опубликованных 24 апреля на его сайте.

«Параметры базового сценария прогноза Банка России существенно пересмотрены», — следует из среднесрочного прогноза ЦБ. Предыдущие оценки предполагали рост российской экономики на 1,5–2%.

«В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году», — добавили аналитики.

При этом в базовый прогноз регулятор заложил среднюю цену нефти марки Urals в $27 за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до $35 и $45 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.

21 апреля глава Сбербанка Герман Греф поделился мнением, что кризис в стране может быть продолжительным.

Ранее эксперты заявляли, что из-за пандемии коронавируса и принятых в связи с ней ограничений на восстановление уровня жизни россиян до показателей 2019-го может понадобиться около трех лет, а сокращение ВВП только из-за нерабочего апреля составит 2%.