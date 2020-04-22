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Fitch спрогнозировало снижение мирового ВВП на 3,9% в 2020 году

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн или на 3,9%. Об этом в среду, 22 апреля, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

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«Ожидается, что мировой ВВП в 2020 году сократится на 3,9%», — сообщило агентство.

Как отмечают аналитики, это вызвано распространением мер по приостановке деятельности компаний из-за пандемии коронавируса. По их мнению, в еврозоне ВВП сократится на 7%, в США — на 5,6%, а в Великобритании — на 6,3%.

Наибольшее снижение ВВП произойдет в Еврозоне, так как там борьба с коронавирусом оказала наиболее сильное влияние на экономическую активность в I квартале 2020 года. В Италии, по данным агентства, ВВП сократится на 8%.

В отчете также приводятся данные о России, согласно которым в 2020 году в стране ожидается снижение ВВП на 3,3%. Вместе с тем прогноз на 2021 год — рост ВВП на 2,5%.

В конце марта аналитики Bloomberg предсказали Европе сильнейший экономический кризис из-за пандемии коронавируса, а также предупредили о сильнейшем падении ВВП в регионе с момента образования Евросоюза.

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