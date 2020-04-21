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Решетников спрогнозировал выход экономики России из кризиса

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Российская экономика будет восстанавливаться от кризиса поэтапно, ожидать резкого оживления после спада не стоит. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников 21 апреля.

По его словам, возможны разные сценарии, все они зависят от развития эпидемиологической ситуации и работы системы здравоохранения, которая «идет вперед семимильными шагами»,

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«Тем не менее, мы должны понимать, что выход не будет, что называется, отскоком. Вот все говорят, V-образная кривая — упали, и всё вернулось. К сожалению, нет, это будет поэтапное восстановление», — сказал министр в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале.

Кроме того, ограничения на фоне пандемии также должны сниматься постепенно, полагает Решетников. Поэтапная отмена введенных мер означает, что «какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений», отметил он.

Правительство, в свою очередь, уже готовит «и третий, и четвертый пакет поддержки» бизнеса и работает с пострадавшими от пандемии отраслями адресно. Все социальные обязательства будут исполнены, заверил Решетников.

Ранее в этот день глава Минэкономразвития заявил, что у России есть опыт преодоления кризисов после пережитых шоков для экономики в 2008 и 2014 годах.

По мнению председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа, кризис может быть долгим. Ранее в этот день он признался, что не ждет быстрого «отскока» экономики, но вероятность дефолта исключил. Также он дал прогноз по инфляции — по его словам, по итогам года инфляция может составить около 3%.

В начале апреля глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике. По его словам, «тучные времена» прошли, и теперь властям придется более эффективно распоряжаться ресурсами, к чему Россия, по мнению министра, готова.

Для борьбы с последствиями распространения коронавируса Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей, а кабмин уже представил несколько антикризисных планов. На поддержку экономики и соцсферы планируется выделить 2 трлн рублей, пишет «Газета.ру».

О том, какие именно меры поддержки граждан и бизнеса принимают российские власти на фоне пандемии коронавируса, Силуанов рассказывал 16 апреля.

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